Berlin - Robin Gosens verlässt den 1. FC Union Berlin nach nur einer Saison und kehrt zurück nach Italien. Das bestätigte Horst Heldt, Unions Geschäftsführer Profifußball, vor der Heimpartie gegen den FC St. Pauli bei DAZN. „Bis zehn nach vier bin ich davon ausgegangen, dass Robin heute auf dem Platz steht und spielt. Dann kam die Nachricht und dann haben wir das umgesetzt“, erklärte Heldt den Ablauf am Freitagnachmittag. Wohin es Gosens zieht und zu welchen Konditionen, verriet Heldt nicht. Berichten zufolge soll die AC Florenz der neue Verein sein.

Einen Zugang vermeldeten die Berliner am Abend auch noch. Vom französischen Champions-League-Teilnehmer OSC Lille wechselt der serbische Angreifer Andrej Ilic (24) leihweise nach Köpenick. Über eine mögliche Ablöse und Vertragslänge machten die Berliner in ihrer Mitteilung wie üblich keine Angaben.

Gosens habe dem 1. FC Union mitgeteilt, diesen aus privaten Gründen verlassen zu wollen, führte Heldt aus, „dafür haben wir Verständnis.“ Der späte Zeitpunkt sei aber „suboptimal“ gewesen. Gosens absolvierte am Freitag den medizinischen Check in der Hauptstadt, um pünktlich vor dem Schließen des Transferfensters den Wechsel zu ermöglichen.

Spekuliert wird über Ablöse von 7,5 Millionen Euro

Einem Bericht des Transferexperten Fabrizio Romano zufolge beinhaltet der Deal eine Kaufpflicht für die Italiener in Höhe von 7,5 Millionen Euro. Union soll vor einem Jahr 13 Millionen Euro für Gosens gezahlt haben - Rekord für die Berliner.

Schon länger war über den Wunsch von Gosens und seiner Familie spekuliert worden, nach Italien zurückzukehren, wo er zwischen 2017 und 2023 für Atalanta Bergamo und Inter Mailand spielte.

Zuletzt sah es jedoch so aus, dass der Flügelspieler doch bei den Eisernen bleiben würde. Der neue Trainer Bo Svensson zeigte sich sehr zufrieden mit Gosens. Zudem bestritt der Profi noch die Trainingseinheit am Vormittag. In den letzten Stunden des Transferfensters entwickelte sich dann offenbar wieder eine Dynamik in den Verhandlungen.

Mit Tom Rothe von Borussia Dortmund haben die Köpenicker bereits einen Ersatz für die linke Seite verpflichtet. Der Neuzugang, der in vergangenen Saison mit Holstein Kiel den Aufstieg in die Bundesliga schaffte, rückte gleich in die Anfangsformation im Spiel gegen den anderen Aufsteiger aus Hamburg.

Abstiegskampf statt Europapokal

Mit sieben Toren in 37 Partien war der Linksfuß Gosens in der letzten Saison zwar torgefährlichster Spieler bei den Köpenickern. Die Erwartungen - sowohl die eigenen als auch die des Vereins - erfüllte er aber nicht. Aus der Königsklasse verabschiedete sich Union frühzeitig. Am Ende spielten die Eisernen in der Bundesliga sogar gegen den Abstieg. Auch der 30-Jährige konnte das Team nicht stabilisieren.

Für Gosens hatte die ernüchternde Saison schwerwiegende Folgen. Der Abstiegskampf kostete ihn letztendlich einen Platz im deutschen EM-Kader. Dagegen hat Florenz am Donnerstag die Gruppenphase der Conference League erreicht, sodass Gosens wieder international spielen kann.