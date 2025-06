Hertha BSC hat in der dritten Zweitligasaison ein klares Ziel: Es soll wieder hoch gehen in die Bundesliga. Beim Auftakt setzen zwei Nationalspieler schon ein Zeichen.

Berlin - Angeführt von Kapitän Toni Leistner und Top-Spieler Fabian Reese marschierten die Hertha-Profis vor dem ersten Training der Saisonvorbereitung durch ein Fan-Spalier auf den Platz. Applaus brandete auf in Sichtweite zum Olympiastadion. So viel Optimismus gab es schon lange nicht mehr beim Berliner Fußball-Zweitligisten. Trainer Stefan Leitl hatte schon vor der ersten Übungseinheit klargemacht: Der Weg soll zurück Richtung Bundesliga führen.

Zum Auftakt konnte der Hertha-Coach fast seinen kompletten Kader begrüßen. Lediglich die besten Torhüter fehlten. Tjark Ernst als Nummer eins ist noch mit der U21 auf EM-Titelmission in der Slowakei. Stellvertreter Marius Gersbeck ist nach einer Schulteroperation noch Rekonvaleszent. Das Torwarttraining bestritten deshalb Tim Goller und Dennis Smarsch.

Nationalspieler verkürzen Urlaub

Mit dabei in den hellblauen Trainingshemden waren die Neulinge Paul Seguin (FC Schalke 04), Sebastian Grönning (FC Ingolstadt), Leon Jensen (Karlsruher SC) und Niklas Kolbe (SSV Ulm 1846). Nach verkürztem Urlaub stiegen auch Marton Dardai und Jon Thorsteinsson vor mehreren hundert Zuschauern mit einem begrenzten Programm mit ein. Die Nationalspieler Ungarns und Islands hätten nach ihren internationalen Juni-Einsätzen auch noch länger Urlaub machen können. Ihre Anwesenheit kann Leitl auch als positives Zeichen bewerten.

Das erste Testspiel steht für die Berliner am Samstag (13.00 Uhr) beim Ludwigsfelder FC an. Dann sollen auch die neuen Trikots vom neuen Ausrüster Castore präsentiert werden. Ins Trainingslager reist die Hertha vom 11. bis 19. Juli nach Kitzbühel. Die Zweitligasaison beginnt am Wochenende vom 1. bis 3. August. Wer dann der Auftaktgegner ist, erfährt Leitl am Freitag, wenn die DFL den Spielplan veröffentlicht.