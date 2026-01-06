Nach dem Fund eines verdächtigen Koffers wurde vorsorglich der Marktplatz abgesperrt und die Bahnen umgeleitet. Doch eine Spürnase führte zur Entwarnung.

Halle - Ein herrenloser Koffer auf dem Marktplatz hat in Halle (Saale) zu einem Polizeieinsatz geführt. Nachdem der Fundort am Montagabend abgesperrt sowie der Straßenbahnverkehr umgeleitet worden war, setzte die Polizei einen Sprengstoffspürhund ein. Wie die Polizei Halle am Dienstag mitteilte, konnte gegen 20.00 Uhr wieder Entwarnung gegeben werden: Der Koffer war leer. Wo das Gepäckstück herkam, sei nicht bekannt. Die Ermittlungen dauern an.