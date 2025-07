Berlin - Hertha BSC bestreitet sein erstes Heimspiel in der neuen Saison der 2. Fußball-Bundesliga am Sonntag, 10. August. Dann gastiert der Karlsruher SC im Olympiastadion. Anstoß der Partie ist um 13.30 Uhr, wie aus den genauen Spielansetzungen der Deutschen Fußball-Liga für die erste beiden Spieltage hervorgeht.

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt live. In der vergangenen Saison sorgten die befreundeten Fanlager beider Vereine für eine beeindruckende Choreographie in der Arena.

Zum Saisonauftakt tritt die Hertha am 1. August (20.30 Uhr/Sat.1/Sky) beim FC Schalke 04 an. Das hatte die DFL bereits in der vergangenen Woche bekanntgegeben. Weitere genaue Spieltermine beabsichtigt die DFL in der kommenden Woche festzulegen.