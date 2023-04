Berlin - Von der kommenden Saison an treten auch sieben Juniorinnen- und zwei Frauen-Teams unter dem Namen Hertha BSC an. Der Berliner Fußball-Bundesligist bestätigte am Donnerstag die Gründung einer Mädchen- und Frauenabteilung, wie auf der Mitgliederversammlung des Hauptstadt-Vereins beschlossen worden war.

Im Rahmen einer Kooperation mit Hertha 03 Zehlendorf übergibt dieser seine insgesamt neun Frauen-Teams. Der Berliner Fußball-Verband, der Nordostdeutsche Fußballverband und der Deutsche Fußball-Bund hätten der Teilnahme am Spielbetrieb vom 1. Juli 2023 an zugestimmt, hieß es.

„Die Kooperation zwischen der großen und der kleinen Hertha ist ein sehr aufregender, aber auch sehr ernst gemeinter Prozess. Wir wollen den bereits gut repräsentierten Mädchen- und Frauenfußball in Berlin noch stärker und nachhaltiger machen“, sagte Hertha-BSC-Präsident Kay Bernstein. „Mit der Vereinbarung haben wir einen wichtigen Schritt in Richtung eigener Mädchen- und Frauenabteilung gemacht, haben aber noch große Aufgaben vor uns, denen wir uns mit Akribie und dem Engagement vieler widmen.“

Das Frauen-Team von Hertha 03 Zehlendorf kämpft derzeit um den Verbleib in der Regionalliga. Perspektivisch sollen alle Spielerinnen von personeller, infrastruktureller und finanzieller Unterstützung durch den Bundesligisten profitieren, hieß es in der Mitteilung weiter.