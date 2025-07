Berlin - Boris Mamuzah Lum wird auch nach zehn Jahren weiter bei Hertha BSC bleiben. Das Eigengewächs unterschreibt laut Clubangaben „langfristig“, ohne weitere Details bekanntzugeben. „Bobos Verlängerung macht uns stolz und ist das nächste starke Signal für unseren gemeinsamen Berliner Weg. Er bringt fußballerisch unheimlich viel mit, hat bereits wertvolle Erfahrungen bei den Profis sammeln können und besitzt enormes Potenzial. Wir freuen uns, dass sein Weg im blau-weißen Trikot weitergeht“, sagte Sportdirektor Benjamin Weber.

Der 17-Jährige ist stolz und „möchte weiterhin hart arbeiten, mich weiterentwickeln und so viele Profispiele wie möglich für Hertha machen“. Mamuzah Lum war 2016 in die Hertha BSC Fußball-Akademie gewechselt und avancierte in der vergangenen Spielzeit durch seine Einwechslung gegen die SV Elversberg zum jüngsten Akteur der Geschichte des Hauptstadtclubs. Der Youngster spielte insgesamt bereits drei Mal in der 2. Bundesliga für die Profis, hinzu kommen elf Einsätze und ein Treffer für die U23 in der Regionalliga Nordost sowie 15 Partien für die blau-weiße U19.

2024 gewann der gebürtige Berliner die Fritz-Walter-Medaille in Bronze und sammelte darüber hinaus bereits wertvolle Erfahrungen in den U-Teams des DFB. Fünfmal spielte der Herthaner für die U18 und führte die Mannschaft dabei dreimal als Kapitän aufs Feld, hinzu kommen zehn Einsätze in der U17 und zwei Berufungen in die U16.