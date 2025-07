Berlin - Hertha BSC hat auch sein drittes Testspiel in der Saisonvorbereitung gewonnen. Gegen Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse hatten die Berliner beim 3:2 (2:2) im Amateurstadion auf dem Olympia-Gelände allerdings mehr Mühe als erwartet.

Die Niedersachsen trafen in der ersten Minute durch Lorenzo Paldino. Nach dem Ausgleich durch Fabian Reese per Foulelfmeter (22. Minute) brachte Julius Düker (32.) die Gäste erneut in Führung. Reese glich aber nach feiner Flanke von Maurice Krattenmacher (34.) vor 2.276 Zuschauern kurz darauf erneut aus.

Krattenmacher und Reese harmonieren

Das gute Zusammenspiel der Leihgabe des FC Bayern mit Reese war ein positiver Aspekt des Hertha-Spiels. Schon vor dem Tor hatte Krattenmacher den Berliner Fan-Liebling Reese gut in Szene gesetzt.

Trainer Stefan Leitl wechselte zur Halbzeit sein Team durch, insgesamt kamen 22 Akteure zum Einsatz. Neuzugang Sebastian Grönning (50.) sicherte mit seinem Premierentreffer den Hertha-Sieg. Später traf der Stürmer noch die Latte (68.). Der Berliner Zweitligist hatte zuvor in der Vorbereitung mit 3:0 in Ludwigsfelde und mit 6:0 beim BFC Dynamo gewonnen.

Kurz vor der Partie hatte die Hertha vermeldet, dass Defensivspieler Pascal Klemens am Sprunggelenk operiert werden musste. Der 20-Jährige fehlt der Hertha für noch nicht absehbare Dauer. Klemens hatte sich die Bänderverletzung beim Aufwärmen für das Testspiel beim BFC Dynamo am Samstag zugezogen. Leitl plante mit dem Junioren-Nationalspieler in der Innenverteidigung.

Schwerere Gegner im Trainingslager

Am Freitag reist die Hertha für eine Woche ins Trainingslager nach Kitzbühel, wo Testspiele gegen Bröndby IF, Istanbul Basaksehir FK und Austria Wien anstehen. Ob John Antony Brooks nach Österreich mitfahren kann, ist noch ungewiss. Der 32 Jahre alte Verteidiger hat sich im Spiel gegen den BFC Dynamo eine Muskelverletzung in der Wade zugezogen.