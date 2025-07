Hertha gewinnt auch das zweite Testspiel in der Vorbereitung. Allerdings wird der Erfolg von einer Verletzung überschattet.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat im Rahmen der Saisonvorbereitung auch das zweite Testspiel gewonnen. Eine Woche nach dem 3:0-Erfolg bei Oberliga-Absteiger Ludwigsfelder FC besiegte die Mannschaft von Hertha-Trainer Stefan Leitl den Regionalligisten BFC Dynamo mit 6:0 (1:0).

Neuzugang Krattenmacher mit Tor und Vorlage

Vor 3.917 Zuschauern im Sportforum Hohenschönhausen brachte Marten Winkler die Gäste in der 38. Minute in Führung, nachdem die Hausherren zuvor einige Chancen ausgelassen hatten. Die nach der Halbzeitpause fast komplett neue Hertha-Elf agierte effektiver. Erneut Winkler (47.) und der erst in dieser Woche verpflichtete Maurice Krattenmacher stellten auf 3:0 (57.).

Der von Bayern München geholte Neuzugang legte in der 74. Minute Jon Dagur Thorsteinsson den vierten Treffer auf. Der Isländer zeichnete sich sieben Minuten später auch für das fünfte Tor verantwortlich. Der eingewechselte BFC-Spieler Max Ramoth wurde in der 83. Minute von Kevin Sessa angeschossen und steuerte so ein Eigentor für Hertha BSC bei.

Pechvogel Brooks muss vorzeitig runter

Zwei Wermutstropfen gab es beim Sieg. Bereits beim Warmmachen war Pascal Klemens umgeknickt und blieb vorsichtshalber draußen. Zudem musste John Anthony Brooks nach einer Viertelstunde das Feld verlassen. Der Neuzugang des vergangenen Jahres hatte erst in Ludwigsfelde sein Debüt nach seiner Sprunggelenksverletzung gegeben.

Hertha läuft bereits am Dienstag im nächsten Testspiel auf. Im Amateurstadion ist Drittliga-Aufsteiger TSV Havelse zu Gast.