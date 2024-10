In der Saisonvorbereitung verletzt sich Fabian Reese in einem Testspiel. Einen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining gibt es noch nicht.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC muss weiter auf Fabian Reese warten. „Einen Zeitpunkt für den Wiedereinstieg ins Mannschaftstraining gibt es noch nicht“, sagte Hertha-Trainer Cristian Fiél vor dem Auswärtsspiel bei Schalke 04 am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport 1), „das individuelle Training geht so langsam in die Richtung, die dem Jungen guttut.“ Reese war am 16. Juli im Testspiel bei Energie Cottbus (2:2) rüde gefoult und drei Tage später operiert worden.

Hertha war nach der OP von einigen Wochen Ausfallzeit ausgegangen. Das individuelle Training ist aber immerhin schon ein kleiner Schritt. „Auch wenn er wirklich gut betreut wird, ist er froh, wenn er jetzt wieder öfters bei uns sein kann und den Rasen sieht“, sagte Fiél. Der 44-Jährige deutet mit einem kleinen Abstand zwischen Daumen und Zeigefinger die Geschwindigkeit bis zur Rückkehr an: „Wir sind auf diesem Weg, aber das wird ganz langsam vorangehen. Das hat mit Mannschaftstraining nichts zu tun.“

Hertha hatte kurz vor Transferschluss Ende August noch reagiert und mit Jon Dagur Thorsteinsson einen Außenspieler verpflichtet. Zudem nimmt Derry Scherhant häufig die Position von Reese auf dem linken Flügel ein.