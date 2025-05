Die Berliner bereiten sich in Kitzbühel auf die kommende Saison vor. Auch ein paar andere Termine können sich die Fans schon einmal in ihre Kalender eintragen.

Berlin - Hertha BSC bereitet sich im österreichischen Kitzbühel auf die Mission Bundesliga-Aufstieg vor. Wie schon im vergangenen Sommer reisen die Berliner vom 11. bis 19. Juli ins deutsche Nachbarland. Am 23. Juni bittet Trainer Stefan Leitl seine Profis in Berlin zum Trainingsstart. Es folgt am 28. Juni der erste Test beim brandenburgischen Oberligisten Ludwigsfelder FC.

Einen Tag nach der Rückkehr aus dem Trainingslager begrüßt Hertha seine Anhänger traditionsgemäß zur Saisoneröffnung im Olympiapark. Am 25. Juli soll es ein Testspiel gegen einen internationalen Gegner geben. Die 2. Bundesliga startet am ersten August-Wochenende.