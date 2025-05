Berlin - Mitgliederversammlungen von Hertha BSC können nicht langweilig sein. Emotionen gibt es immer beim Berliner Fußball-Zweitligisten. Auch wenn die Tagesordnung für die Vollversammlung der Alten Dame für diesen Sonntag (11.00 Uhr) in der Messe an der Masurenallee keine Vorstandswahlen vorsieht und sich auch keine neuen Grabenkämpfe um die Ausrichtung des beschworenen Berliner Wegs abzeichnen, gibt es für die Führungscrew wichtige Entscheidungen und offene Fragen.

Lizenz und Finanzen:

Rosig sind die Zeiten keineswegs in Westend. Zwar hat der radikale Sparkurs zu einer gewissen ökonomischen Entspannung geführt, aber die Lizenz für die 2. Liga gab es von der Deutschen Fußball-Liga wieder nur unter Bedingungen und Auflagen. Knackpunkt ist die Nordic Bond Anleihe über 40 Millionen Euro.

Die müsste eigentlich im November abgelöst werden. Das Geld hat die Hertha nicht auf der hohen Kante. Deswegen ist das Ziel, die Anleihe zu verlängern, und zwar zu weniger Zinsen als die zuletzt zugesicherten 10,5 Prozent. Bis zum 3. Juni läuft eine zweite Befragung zur Zustimmung, der Anleger. Doch was passiert, wenn der Plan misslingt?

Starker Mann:

Der Umbruch in der Geschäftsführung ist ein Sommerthema. Der Abschied von Andreas „Zecke“ Neuendorf als Akademieleiter ist erledigt. Doch die Nachfolge von Thomas E. Herrich als Geschäftsführer ist noch nicht geklärt. Jonas Boldt und Jochen Sauer werden es nicht. Samir Arabi ist nun ein Kandidat. In jedem Fall muss der neue starke Mann eine gewisse Strahlkraft haben, nach innen und außen. Eine Präsentation am Sonntag in der Messehalle wäre ein Signal an die Fans.

Sportliche Perspektive:

Fabian Reese ist am Sonntag mit seinen „Berlin Underdogs“ bei der Icon League von Toni Kroos. Dass er in der kommenden Saison bei der Hertha bleibt, ist das Zeichen, dass die blau-weiße Fangemeinde ersehnt hat. Auch Michael Cuisance hat als weitere sportliche Größe seinen Vertrag verlängert. Trainer Stefan Leitl hat mit einem guten Frühling nicht nur den Klassenerhalt gesichert, sondern auch eine Perspektive aufgezeigt.

Es kann für die Hertha im dritten Zweitligajahr nacheinander nur um den Aufstieg gehen. Das wollen die Fans auch am Sonntag hören. Sonst könnte es wieder eine unruhige Vollversammlung werden.