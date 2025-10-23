Die Anleihe spielte schon bei der Lizenzvergabe eine große Rolle. Jetzt hat Hertha sich für ein Vorgehen entschieden.

Berlin - Fußball-Zweitligist Hertha BSC hat eine 40 Millionen Euro schwere Anleihe zu günstigeren Konditionen verlängert. Die geänderten Anleihebedingungen sehen nun eine Laufzeit des Nordic Bond bis zum 8. November 2028 und eine Reduzierung der Verzinsung von 10,5 Prozent auf 6,5 Prozent pro Jahr vor, teilten die Berliner mit.

Gleichzeitig biete Hertha den Anleihegläubigern im Rahmen eines freiwilligen, öffentlichen Teilrückkaufangebots den Rückkauf von Anleihen im Wert von 20 Millionen zu einem Kaufpreis von 100 Prozent des Nominalbetrags an. „Die Ausübung der Option und das Rückkaufangebot sind Teil unserer vorausschauenden Finanzstrategie, mit der wir die langfristige Stabilität und Flexibilität von Hertha BSC weiter stärken und die finanzielle Struktur unseres Clubs nachhaltig optimieren können“, sagte Geschäftsführer Ralf Huschen.

Die Anleihe war ein Knackpunkt bei der Lizenzvergabe im Frühjahr. Anfang Juni hatte Hertha von den Anlegern in einem Quorum bereits das notwendige Einverständnis für die veränderten Konditionen bekommen. Ohne diese Einwilligung hätten die Berliner das Geld jetzt auszahlen müssen.

Huschen hatte bei der Mitgliederversammlung Ende Mai betont, dass Hertha die geplante Ablöse der Anleihe anstrebe. Nun kommt es erst einmal zu dem Angebot des Teilrückkaufs.