Gustav Christensen trägt auch in der kommenden Saison nicht das Trikot von zu Hertha BSC. Der Däne bleibt in Bayern.

Berlin - Gustav Christensen kehrt in der Sommerpause nicht zum Fußball-Zweitligisten Hertha BSC zurück. Der seit dem Winter an den Drittligisten FC Ingolstadt verliehene Däne wird auch in der kommenden Saison für die Bayern auflaufen, wie Hertha mitteilte. „Wir sind froh, dass Gustav in Ingolstadt zuletzt regelmäßig Einsatzzeit bekommen hat und seine Entwicklung dort nun auch in der kommenden Saison fortsetzen kann“, wird Herthas Sportdirektor Benjamin Weber zitiert.

Christensen kam im Sommer 2023 von der U19 des dänischen Erstligisten FC Midtjylland nach Berlin. Für die ersten Herren absolvierte der Flügelspieler 18 Pflichtspiele, 19 Einsätze und acht Tore verzeichnete Christensen bei der Regionalligamannschaft. In Ingolstadt legte der Nachwuchsprofi in neun Pflichtspielen zwei Tore auf.