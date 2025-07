Die Berliner bereiten sich in Österreich auf die Mission Bundesliga-Aufstieg vor. Aktuell dürfte Trainer Leitl aber die Personalsituation Sorgen machen.

Kitzbühel - Eine etwas ausgedünnte Mannschaft von Hertha BSC hat ohne Angreifer Fabian Reese ihr Testspiel gegen Bröndby IF verloren. Am Ende stand es im Trainingslager der Hertha in Kitzbühel (Österreich) 0:1 (0:0).

Zu Beginn der zweiten Hälfte war die ausgeglichene Partie wegen eines Gewitters für etwas mehr als zehn Minuten unterbrochen. Hertha-Abwehrspieler Marton Dardai lenkte kurz darauf einen Schuss von Filip Bundgaard ins eigene Netz (53. Minute). Die beste Chance für die Berliner hatte Neuzugang Maurice Krattenmacher (75.). Er scheiterte aber aus spitzem Winkel.

Mehr Sorgen als die Niederlage gegen den dänischen Erstligisten dürften Hertha-Trainer Stefan Leitl aber die vielen Ausfälle machen. Reese musste wegen eines Magen-Darm-Infekts passen. Paul Seguin, Deyovaisio Zeefuik und Linus Gechter waren zuletzt angeschlagen und arbeiteten in Österreich zunächst nur individuell. Ersatzkeeper Marius Gersbeck kann nach seiner Schulter-Operation noch kein Torwarttraining machen.

Test gegen Istanbul platzt kurzfristig

John Anthony Brooks, Pascal Klemens, Tim Goller und Luca Schuler konnten wegen Verletzungen gar nicht erst mitreisen. Nicht die besten Voraussetzungen, um sich den Feinschliff für das Ziel Bundesliga-Aufstieg zu holen.

Wegen der angespannten Personalsituation sagten die Berliner am Morgen das zweite für den Tag geplante Testspiel gegen Istanbul Basaksehir FK kurzfristig ab. Man bedauere die Entscheidung, diese sei aber „mit Blick auf den Saisonstart, die Fürsorge für unsere Spieler sowie im Sinne einer sportlich-seriösen und professionellen Durchführung des Spiels notwendig“, teilte der Club mit.

In den nächsten Tagen steht für die Berliner nun ausgiebige Trainingszeit an. Zum Abschluss wird noch ein Abstecher nach Wien gemacht. Am 18. Juli (19.00 Uhr) kommt es dort gegen Austria Wien zu einem weiteren Härtetest.