Hertha BSC möchte das Jahr mit einem Sieg gegen Bielefeld abschließen und die 30-Punkte-Marke erreichen. Was Trainer Leitl vor dem letzten Spiel besonders betont.

Berlin - Hertha BSC will im letzten Spiel des Jahres noch einmal ein Signal Richtung Bundesliga-Rückkehr setzen. Gegen Arminia Bielefeld peilen die Berliner am Freitag (18.30 Uhr/Sky) einen Sieg und damit nach einer wechselvollen Hinrunde das Erreichen der 30-Punkte-Marke an. Damit könnte in der 2. Liga noch vor der Winterpause der Sprung auf Platz fünf gelingen.

„Fakt ist, dass wir dieses Spiel nicht verlieren dürfen“, sagte Trainer Stefan Leitl angesichts der großen Leistungsdichte in der oberen Tabellenhälfte. „Die Liga ist verrückt“, fügte er an. Durch das 0:2 gegen Magdeburg und dem 3:3 bei der SpVgg Greuther Fürth hatte die Hertha nach zuvor fünf Liga-Siegen einen möglichen Sprung auf die Aufstiegsränge vertan.

Rückkehr der Arminia

Gegen Aufsteiger Bielefeld, der sieben Monate nach dem Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart (2:4) ins Olympiastadion zurückkehrt, kann Leitl auf Stürmer Dawid Kownacki bauen, der eine Trainingsblessur schnell auskuriert hat. Nicht zur Verfügung steht Mittelfeldspieler Maurice Krattenmacher wegen einer Knöchelblessur.

Nach dem Spiel geht die Hertha in die Weihnachtspause. Zum Rückrundenauftakt gastiert Tabellenführer Schalke 04 am 17. Januar (20.30 Uhr/RTL/Sky) in Berlin.