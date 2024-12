Nach langem Warten kehrt Fabian Reese bei Hertha zurück. Doch sein Trainer will den Druck etwas rausnehmen.

Berlin - Hertha-Trainer Cristian Fiél bemüht sich weiter um Geduld bei Rückkehrer Fabian Reese - auch vom Flügelspieler selbst. „Das ist das Schwerste überhaupt bei ihm. Ihm zu erklären: Vielleicht machen wir jetzt einen Schritt nach dem anderen und nicht fünf auf einmal, weil der Junge heiß ohne Ende ist“, sagte der Trainer des Fußball-Zweitligisten vor dem Achtelfinale der Berliner am Mittwochabend beim 1. FC Köln (18.00 Uhr/ZDF und Sky).

Reese, in der vergangenen Saison Herthas bester Spieler, hatte am Freitag beim Sieg in Magdeburg sein Comeback nach einer mehrmonatigen Verletzungspause gefeiert. Sein Kurzeinsatz überzeugte Fiél: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass er eine Weile weg war. Er ist sofort präsent.“ Der 27-Jährige bringe der Mannschaft individuelle Qualität und Intensität. „Er kann Spiele entscheiden.“

Vor wenigen Wochen das letzte Aufeinandertreffen

Trotzdem mahnte Fiél ähnlich wie bei Mittelfeldspieler Diego Demme zu Vorsicht vor zu schneller, hoher Belastung. „Es hilft uns nichts, wenn sie zu viel schon in die Beine bekommen und dann erneut ausfallen“, sagte der

44-Jährige. Auf die Frage, ob Reese also keine Option für die Startelf sei, erwiderte Fiél: „Man könnte es so deuten.“

Hertha und Ligakonkurrent Köln trafen erst vor wenigen Wochen in der Liga aufeinander. Die Rheinländer gewannen in Berlin 1:0. Seine Mannschaft müsse in Köln die Tiefe besser verteidigen und mit dem Ball klarer im Spiel nach vorn sein, sagte Fiél.