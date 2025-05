Herthas Leitl will sich mit Sieg von Hannover verabschieden

Stefan Leitl will mit Hertha einen ordentlichen Saisonabschluss hinlegen.

Berlin - Mit einem Sieg zum Abschluss der 2. Fußball-Bundesliga will Hertha BSC einen positiven Grundstein für die neue Spielzeit legen. „Ich wünsche mir ein gutes Spiel vor großer Kulisse und hoffe, dass wir uns tabellarisch noch verbessern können“, sagte Hertha-Trainer Stefan Leitl vor dem Heimspiel gegen seinen vorherigen Arbeitgeber Hannover 96 am Sonntag (15.30 Uhr/Sky).

Der Tabellen-Elfte erwartet zum letzten Saisonspiel etwa 65.000 Zuschauer und könnte im Falle eines Sieges noch auf Platz zehn vorrücken, wenn zeitglich Nürnberg bei Eintracht Braunschweig verliert. Sollten die Franken remis spielen, müssten die Berliner Hannover mit drei Toren Unterschied bezwingen.

Nur 14 Spieler im Training

Der 47-Jährige selbst nimmt die Partie zum Anlass, sich von den Niedersachsen zu verabschieden, Geschenke werden aber nicht verteilt: „Ich will das Spiel gewinnen.“ Allerdings muss Leitl erneut auf neun verletzte oder gesperrte Profis verzichten. Offen ist auch noch, ob Tjark Ernst das Tor hüten kann. Der 22-Jährige trainierte nach seiner Hüftverletzung noch individuell.

Umso vorsichtiger gestaltete das Trainerteam die Woche. „Wir hatten nur 14 Spieler im Training, da musst du aufpassen, dass du elf auf den Platz bekommst“, sagte Leitl, der aber immerhin wieder auf Abwehrchef Toni Leistner zurückgreifen kann.

Hertha Letzter in der Heimtabelle

Mit dem fünften Heimsieg könnte Hertha zudem in der Heimtabelle den letzten Platz abgeben. Viel wichtiger sind Herthas Sportdirektor Benjamin Weber die drei Punkte, um mit einem guten Gefühl in die Sommerpause zu gehen und dann in der kommenden Spielzeit neu anzugreifen: „Wir haben eine gute Struktur im Kader und werden den Fokus auf bestimmte Positionen legen.“