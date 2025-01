Benalup-Casas Viejas - Der zuletzt angeschlagene Hertha-Flügelspieler Fabian Reese hat am ersten vollen Tag des Trainingslagers der Berliner in Spanien wieder mit der Mannschaft trainiert. Der Offensivspieler arbeitete am Vormittag noch individuell, trainierte dann am Nachmittag aber wieder mit seinen Kollegen. Die restlichen 26 Spieler des Fußball-Zweitligisten absolvierten in Benalup-Casas Viejas das volle Programm.

Schlüsselspieler Reese hatte sich in der Sommer-Vorbereitung in einem Testspiel am Sprunggelenk verletzt. Ende November hatte er seine Rückkehr mit einem Kurzeinsatz gegeben, musste aber kurz danach schon wieder pausieren.

Präsident mahnt Realismus an

Präsident Fabian Drescher gab sich nach der schwachen Hinrunde in Bezug auf die Ziele in dieser Spielzeit zurückhaltend. „Natürlich ist in dieser Liga nach oben noch was möglich. Aber das sagen die elf Vereine, die vor uns stehen, auch. Wir müssen realistisch sein“, sagte er dem „Tagesspiegel“.

Die Blau-Weißen haben als Zwölfter sechs Punkte Rückstand auf Relegationsrang drei. „Wir wollen weiter oben angreifen und es uns in der Zweiten Liga ganz sicher nicht gemütlich machen. Aber wir müssen auch auf unsere finanziellen Mittel schauen“, sagte Drescher. „Darauf, wo wir in der Tabelle stehen und wie wir in der Hinrunde performt haben.“

Fiél hat Druck

Cheftrainer Cristian Fiél verspürt nach der ersten Halbserie nach eigenen Worten keinen besonderen Druck von außen. „Mir Druck zu machen ist schwierig, weil keiner macht mir mehr Druck, als ich mir selbst mache“, sagte er in Spanien.

Die Mannschaft und er seien unzufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf, sagte Fiél. „In dieser Woche wird der Grundstein gelegt für die 17 Spiele, die noch sind, wo wir einiges besser machen müssen, als wir es in der Hinrunde getan haben“, sagte der 44-Jährige. Das Spiel im letzten Drittel, das Verteidigen und Standardsituationen seien der Fokus.