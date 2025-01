Benalup-Casas Viejas - Jon Dagur Thorsteinsson hat den Traum vom Aufstieg in die Fußball-Bundesliga mit Hertha BSC noch nicht aufgegeben. „Jeder im Team hat diesen Traum, jeder in der Liga wahrscheinlich auch“, sagte der 26-Jährige nach einem internen Testspiel im Trainingslager der Hertha in Spanien, „wir müssen positiv bleiben, daran glauben, dass wir das nötige Level erreichen und dann auch eine Chance haben, aufzusteigen“.

Doch gerade das nötige Level hat in der Hinrunde zu oft gefehlt, sodass Hertha als Tabellenzwölfter sieben Punkte von einem direkten Aufstiegsplatz entfernt ist. Für den Linksaußen, der nach der schweren Verletzung von Fabian Reese kurz vor dem Schließen des Sommertransferfensters vom belgischen Erstligisten Oud-Heverlee Leuven verpflichtet wurde, steht deshalb zunächst die Arbeit an, bevor man sich mit möglichen Traumerfüllungen befassen wird. „Erst mal müssen wir als Team das Niveau erreichen, dass wir erreichen können. Dann haben wir eine Chance“, sagt der 42-malige Nationalspieler Islands.

Warten auf den ersten eigenen Treffer

Er selbst bezieht sich in der Kritik mit ein. Mehrere Faktoren hätten eine bessere Eingewöhnung verhindert, auch wenn die ehemaligen Belgien-Legionäre Toni Leistner und Smail Prevljak sowie Jonjoe Kenny sich sehr um ihn gekümmert haben. Ein Faktor war sicher das nicht gegebene Tor bei der 1:3-Niederlage bei Darmstadt 98, sodass der Außenspieler weiter auf seinen ersten Jubel in der zweiten Liga warten muss: „Das ist schon echt schwierig, um ehrlich zu sein. Aber es wird kommen. Es ist immer schön, das erste Tor zu erzielen und sich damit zu erlösen.“

Mit steigenden Temperaturen könnte der leidenschaftliche Golfer mit Handicap elf auch seine mentale Frische steigern, was bisher in Berlin noch nicht geklappt hatte. Und vielleicht hilft es auch, wenn der Fußball-Profi den Ex-Herthaner Jolly Sverisson, der Thorsteinsson bei der isländischen U21 schon betreut hatte, ebenso in Berlin trifft wie Basketball-Profi Martin Hermannsson von Alba. Beide kennt Thorsteinsson aus der Heimat erzählt er lachend: „Island ist so klein, da kennt jeder jeden.“