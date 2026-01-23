Ein Hubschrauberlandeplatz auf dem Klinikdach soll die Akutversorgung in Oldenburg verbessern. Was genau ist geplant?

Rettungshubschrauber sollen ab Mitte 2027 auf dem Dach des neuen Herz-Notfall-Zentrums in Oldenburg landen.

Oldenburg - Für eine schnellere Versorgung von schwer kranken oder schwer verletzten Menschen entsteht in Oldenburg ein Herz-Notfall-Zentrum. Rettungshubschrauber sollen ab Mitte 2027 auf dem Dach des neuen Gebäudes landen. Von dort können Patientinnen und Patienten über einen Fahrstuhl direkt in die Notaufnahme gebracht werden, wie eine Sprecherin des Klinikums Oldenburg mitteilte. Nun wurde der Hubschrauberlandeplatz offiziell vorgestellt – im Beisein von Niedersachsens Sozialminister Andreas Philippi (SPD), der einen Förderbescheid über 18 Millionen Euro übergab.

Nach Angaben der Klinik hat das Land Niedersachsen für das Herz-Notfall-Zentrum bislang 145 Millionen Euro bereitgestellt, bis zur Betriebsname im Jahr 2027 werde es noch einen zweiten Finanzierungsschritt geben. Den größten Teil der Finanzierung trägt das Land Niedersachsen, die Stadt Oldenburg übernahm zum Projektbeginn eine Kreditbürgschaft.

Kurze Wege können Leben retten

Philippi verwies darauf, dass in der Akutmedizin oft wenige Minuten entscheidend sind. „Deswegen unterstützt die Landesregierung den Aufbau regional zentraler Strukturen, die diese Zeitgewinne im Alltag ermöglichen“, so der Minister laut Mitteilung.

In dem Neubau sollen alle zentralen Bereiche der Akut-, Intensiv- und Herzmedizin nah beieinander arbeiten. „Kurze Wege bedeuten weniger Übergaben, weniger Reibungsverluste und mehr Sicherheit für Patientinnen und Patienten“, erklärte die Medizinische Vorständin des Klinikums, Andrea Morgner-Miehlke. „Gleichzeitig entstehen Strukturen, die für eine moderne universitätsmedizinische Versorgung essenziell sind.“

Die Bauarbeiten für das Herz-Notfall-Zentrum sollen Anfang 2027 abgeschlossen sein. Die ersten Patienten sollen nach Plan im Sommer 2027 aufgenommen werden. Dann soll es dort insgesamt knapp 300 Betten, moderne OP- und Intensivkapazitäten sowie ein leistungsfähiges Notfallzentrum für die Region geben.