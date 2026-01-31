Die Feuerwehr konnte die Flammen löschen. Nun haben die Beamten die Ermittlungen aufgenommen, denn es besteht der Verdacht auf Brandstiftung.

Hettstedt - In der Nacht zu Samstag hat in Hettstedt im Landkreis Mansfeld-Südharz ein Auto in Vollbrand gestanden, nun ermittelt die Polizei. Das am Straßenrand stehende Fahrzeug sei nach bisherigem Ermittlungsstand in Brand gesetzt worden, teilte die Polizei mit. Die Feuerwehr löschte die Flammen. Der entstandene Schaden werde auf 30.000 Euro geschätzt.