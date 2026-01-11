Plötzlich Alarm, aber keine Gefahr: In Halle sorgt ein Sirenengeheul für Verwirrung. Was die Stadt zur Ursache sagt.

Halle - Ein großflächiger Alarm am Samstagabend in Halle hat sich als fehlerhaft herausgestellt. Laut der Stadt Halle lag ein technischer Defekt vor. Am Samstag gegen 22.00 Uhr hatten demnach alle betriebsfähigen Alarmsirenen im Stadtgebiet geheult. Eine Gefahrenlage habe jedoch nicht bestanden. Derzeit läuft die Ursachenermittlung der Fehlauslösung.