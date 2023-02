Halle - Fußball-Drittligist Hallescher FC bleibt unter seinem neuen Trainer Sreto Ristic ungeschlagen und ohne Gegentor. Die Hallenser trennten sich am Freitagabend vor 8582 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion vom TSV 1860 München 0:0. Durch den Punktgewinn verließen die Saalestädter zumindest für 24 Stunden die Abstiegszone.

Die Münchner blieben dagegen zum fünften Mal in Folge sieglos und erlitten einen weiteren Rückschlag im Kampf um den Aufstieg in die zweite Liga. Für den negativen Höhepunkt der Partie sorgten die „Löwen“-Fans. Der souverän leitende Schiedsrichter Richard Hempel musste die Partie nach einer Stunde für vier Minuten unterbrechen, da die Zuschauer im Gästeblock Pyrotechnik abbrannten.

Die Gastgeber starteten sehr couragiert und spielten mutig nach vorn. Bereits in der zweiten Minute scheiterte Andor Bolyki am Münchner Torwart Marco Hiller. Erich Berko (23. Minute) brachte den Ball aus aussichtsreicher Position per Kopf nicht auf das gegnerische Gehäuse. Doch weitere gute Chancen konnten die Hausherren trotz optischer Vorteile nicht kreieren. Von den Gästen war eine halbe Stunde lang gar nichts zu sehen. Dann tauschte Marcel Bär völlig frei vor Felix Gebhardt auf, scheiterte aber am glänzend reagierenden Schlussmann.

Nach dem Seitenwechsel plätscherte die Partie 20 Minuten dahin, ehe die Gastgeber wieder die ersten Offensivakzente setzten. Hiller parierte jedoch zwei Schüsse von Tunay Deniz (65., 69.) sicher. Bolyki (66.) jagte das Leder nach Rückpass von Berko aus acht Metern in den Abendhimmel.

Auf der Gegenseite vergab Erik Tallig (70.) die große Chance zur Gästeführung, als er den Ball aus acht Metern genau Gebhardt in die Arme schoss. Hiller rettete mit einer Glanzparade beim Freistoß von Deniz (90.) den Münchnern das Unentschieden.