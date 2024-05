Halle - Der Hallesche FC hat das Landespokalfinale von Sachsen-Anhalt erreicht. Der Drittliga-Absteiger behielt am Dienstag im Halbfinale gegen den noch zwei Klassen tiefer spielenden Oberligisten VfL Halle 96 mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Vor 4289 Zuschauern im Leuna-Chemie-Stadion erzielten Marcus Wolf (50.) und Jonas Nietfeld (66., Foulelfmeter) die Tore für die Rot-Weißen. Am 25. Mai (11.45 Uhr, live in der ARD) erwarten die Hallenser im Endspiel im heimischen Leuna-Chemie-Stadion den Oberligisten VfB Germania Halberstadt.

Der Favorit tat sich jedoch sehr schwer und hatte Glück, dass HFC-Schlussmann Sven Müller gegen Nils Morten Bolz (20.) seinen eigenen Fehler ausbügelte und beim Schuss von Luka Vujanic (23.) einen Rückstand verhinderte. Marvin Ajani (14.), der knapp am Kasten vorbei köpfte und Niklas Kreuzer (21.) hatten vor der Pause die größten Chancen für den Drittligisten. Den Schuss von Kreuzer holte Martin Ludwig von der Linie.

Nach dem Seitenwechsel spielten die HFC-Kicker ihre konditionelle Überlegenheit aus. Fünf Minuten nach dem Wiederanpfiff sorgte Wolf nach Flanke von Henry Crostwhaite für die 1:0-Führung. Nach einem Foul an Aljaz Casar erhöhte Kapitän Nietfeld vom Elfmeterpunkt auf 2:0.