Saarbrücken - Der Hallesche FC hat im Kampf um den Klassenerhalt in der 3. Fußball-Liga ein Ausrufezeichen gesetzt. Die Schützlinge von Trainer Stefan Reisinger gewannen am Samstag ihr Gastspiel beim Tabellensechsten 1. FC Saarbrücken mit 1:0 (0:0). Das goldene Tor gelang dem unter Ex-Coach Sreto Ristic ausgemusterten Henry Crostwhaite in der 79. Minute. Durch den elften Saisonsieg zogen die Hallenser nach Punkten mit dem SV Waldhof Mannheim gleich, der auf dem letzten Nichtabstiegsplatz wegen der besseren Tordifferenz bleibt und eine Partie weniger ausgetragen hat. Die Hoffnungen der Saarbrücker auf den Aufstieg in die 2. Bundesliga haben einen herben Dämpfer erhalten.

Die Hallenser waren in der ersten Halbzeit das bessere Team. Dank einer konzentrierten Leistung in der Defensive gestatteten die Gäste dem diesjährigen DFB-Pokal-Halbfinalisten keine einzige klare Einschusschance. Die Rot-Weißen beschränkten sich aber nicht nur auf die Verteidigung, sondern setzten auch Akzente in der Offensive. Timur Gayret (26.) jagte den Ball ans Lattenkreuz. Dominic Baumanns Kopfball (30.) flog über das Gebälk. Tunay Deniz (37.) schob das Leder knapp am Pfosten vorbei.

Nach dem Seitenwechsel verhinderte HFC-Keeper Sven Müller mit einer Glanzparade beim Freistoß von Kasim Rabihic (57.) den drohenden Rückstand. Doch die sonst defensiv so anfälligen Gäste blieben konzentriert, tauchten aber nicht mehr so häufig gefährlich im Saarbrücker Strafraum auf wie vor der Pause. Als alles auf ein torloses Unentschieden hinauslief, nutzte der HFC einen Ballverlust von Amine Naifi zum goldenen Tor. Die flache Eingabe von Meris Skenderovic verpasste zwar Baumann im Zentrum, doch am langen Pfosten stand Crostwhaite blank und traf zum umjubelten Siegtreffer.