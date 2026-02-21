Tyrannosaurus rex, Velociraptor, Brachiosaurus: Vor allem unter Kindern findet sich so mancher Dinosaurier-Kenner. In Magdeburg können sie sich davon überzeugen, wie groß die Tiere wirklich waren.

Magdeburg - Spitze Zähne, lange Hälse und gefährlich aussehende Stachel: Ab heute können sich Dinosaurier-Fans in Magdeburg über Hundert Modelle der Urzeittiere anschauen. In den Tagen vor Ausstellungseröffnung von „Dinosaurier - Im Reich der Urzeit“ waren die Modelle der Tiere, die bis vor rund 250 Millionen Jahren auf der Erde gelebt haben, mit 27 Lastern nach Magdeburg gefahren und mit Staplern und Kränen zusammengebaut worden.

Die lebensgroßen Modelle können sich bewegen, Geräusche machen und sollen noch bis zum 8. März auf dem Jerichower Platz stehen. Dann reisen die Dinos laut Veranstaltern weiter nach Aschersleben, Gotha und Bad Hersfeld. Die Ausstellung ist mittwochs bis sonntags geöffnet.