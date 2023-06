Hildburghausen - Die Wahlberechtigten in Hildburghausen entscheiden an diesem Sonntag in einer Stichwahl über ihren neuen Bürgermeister. Beim ersten Wahlgang vor zwei Wochen hatte kein Kandidat die nötige Mehrheit von mindestens 50 Prozent der abgegebenen Stimmen erreicht. Zur Stichwahl treten zwei parteilose Einzelkandidaten an: der bisherige Stadtrat Patrick Hammerschmidt, der im ersten Wahlgang 45,1 Prozent der Stimmen erhalten hatte, und der Veranstaltungsmanager Florian Kirner (37,2 Prozent). Hammerschmidt gehört im Stadtrat zur Fraktion Pro HBN, einer CDU-Abspaltung.

Die Neuwahl des Bürgermeisters in der 12.000 Einwohner zählenden Kreisstadt in Südthüringen war nötig geworden, nachdem der bisherige Amtsinhaber Tilo Kummer (Linke) im Februar in einem Bürgerentscheid abgewählt worden war. Die Entscheidung hatte überregional für Schlagzeilen gesorgt: Stadträte der SPD hatten gemeinsam mit Stadträten der AfD und einer rechtsextremen Wählervereinigung das Abwahlverfahren in Gang gebracht. In der Kreisstadt gibt es 9300 Wahlberechtigte.