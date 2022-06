Hilferuf per Lieferapp - Geheime Notiz rettet Frau aus den Händen eines Geiselnehmers

Dank einer Notiz an einen Online-Lieferdienst konnte eine Frau in New York aus der Gewalt eines Mannes befreit werden. Die Frau forderte die Angestellten auf, die Polizei zu ihrer Wohnung zu schicken. Die Mitarbeiter zögerten nicht lange.

Mit einer geheimen Botschaft machte eine Frau in New York auf ihre Notlage aufmerksam.

New York/DUR – Mitarbeiter eines New Yorker Fastfood-Restaurants haben dabei geholfen, eine Frau aus ihrer Wohnung in Sicherheit zu bringen. Wie unter anderem „CBS News“ berichtet, hatte sie das Feld für Notizen in der Bestell-App GrubHub genutzt, um auf ihre Lage aufmerksam zu machen.

Dank Lieferdienst gerettet: Frau sendet Hilferuf per App GrubHub

Normalerweise wird das Notiz-Feld verwendet, um Sonderwünsche oder besondere Lieferanweisungen zu hinterlassen, doch ihre Bestellung enthielt einen Hilferuf: „Bitte rufen Sie die Polizei. Bitte machen Sie es nicht zu auffällig.“ Das „Chipper Truck Cafe“, bei dem die Order einging, machte den Vorfall auch auf Facebook öffentlich.

Frau dank App-Nachricht befreit: Restaurant-Mitarbeiter alarmieren New Yorker Polizei

Eine Mitarbeiterin las die Notiz und fragte zunächst ihren Mann, wie sie reagieren sollte. Er riet ihr, kein Risiko einzugehen und die Polizei zu verständigen. Zunächst wussten die Eigentümer des Ladens nicht, ob ihre Aktion erfolgreich war. Ein Anrufer meldete sich jedoch am folgenden Tag per Telefon und dankte ihnen, dass sie der Frau geholfen hätten.

Opfer gerettet – GrubHub zahlt Prämie an Restaurant

Das 24-jährige Opfer wurde aus der Wohnung befreit und ins Krankenhaus gebracht. Die Polizei nahm einen 32-jährigen Tatverdächtigen fest. Ihm wird unter anderem sexueller Missbrauch und Freiheitsberaubung vorgeworfen.

Inzwischen hat sich auch der Lieferdienst GrubHub bei den Besitzern des Restaurants gemeldet und eine Belohnung von 5.000 US-Dollar für das mutige Handeln der Angestellten in Aussicht gestellt haben.