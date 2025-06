Halle - Die historische Handschriftensammlung im Museum und Geburtshaus des Barockkomponisten Georg Friedrich Händel (1685-1759) in Halle ist jetzt digitalisiert. „Das sind rund 2.500 Objekte, davon 800 Notenhandschriften“, sagte der Bibliothekar des Händel-Hauses, Jens Wehmann, der Deutschen Presse-Agentur. „Highlight ist eine sehr frühe Abschrift der Krönungshymnen der englischen Könige von 1730. Sie umfasst 160 Seiten. Die Handschrift konnte 2023 beim Auktionshaus Christie’s in London für rund 20.000 Euro ersteigert werden.“

Handschriften zahlreicher hallescher Musiker

Unter den digitalisierten Dokumenten finden sich Handschriften von halleschen Musikerpersönlichkeiten, unter anderem Robert Franz (1815-1892), Carl Loewe (1796-1869), Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) und Samuel Scheidt (1587-1654). Vieles hat einen Händel-Bezug, wie der Briefwechsel von Robert Franz, der auch als Händel-Bearbeiter im Stil seiner Zeit sehr aktiv war.

Bereits vor fünf Jahren wurden etwa 1.500 Grafiken digitalisiert. Das sind historische Kupferstiche von Händel, aber auch von Gebäuden aus Halle sowie alte Stadtpläne und Stadtansichten aus der Zeit des 18./19. Jahrhunderts. Interessierte können sich die einzelnen Stücke online ansehen. „Originale von Händel besitzt das Museum leider nicht“, sagte Bibliothekar Wehmann.

Händel-Festspiele beginnen bald

Die diesjährigen Händel-Festspiele vom 6. bis 15. Juni stehen unter dem Motto „Frischer Wind: Der junge Händel in Italien“. Erwartet werden über 44.000 Besucher aus dem In- und Ausland. Das Museum Händel-Haus besuchten im Vorjahr rund 23.500 Menschen, fast so viele wie 2023.

Händel wurde in Halle geboren. Nach verschiedenen Stationen – unter anderem in Italien – verbrachte er den Großteil seines Lebens in London, wo er 1759 starb und in der Westminster Abbey beigesetzt wurde. Zu den berühmten Werken im reichen Opern- und Oratorienschaffen des Komponisten zählen das Kirchenmusikstück „Messiah“ mit dem weltbekannten Chor „Halleluja“, die „Feuerwerksmusik“ und die „Wassermusik“.