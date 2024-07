Ganderkesee - Ein Mann hat auf einem Schützenfest in Ganderkesee im Landkreis Oldenburg den Hitlergruß gezeigt. Der 33-Jährige habe dabei am frühen Sonntagmorgen außerdem „nationalsozialistische Parolen“ von sich gegeben, teilte die Polizei mit. Zeugen hatten ihn beobachtet und sich an das Security-Personal vor Ort gewandt. Anschließend verließen sie die Veranstaltung. Der 33-Jährige folgte ihnen zusammen mit mehreren Männern und griff sie an. Zwei 17-Jährige und ein 19-Jähriger wurden dabei leicht am Oberkörper verletzt.

Als Zeugen den Jugendlichen zu Hilfe kamen, flohen die Angreifer. Der 33-Jährige konnte jedoch von den Ermittlern gefasst werden. Gegen ihn wird nun wegen der Verwendung von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen und des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.