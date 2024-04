HKW-Intendant Ndikung kuratiert Biennale in São Paulo

Berlin/São Paulo - Der Intendant des Berliner Hauses der Kulturen der Welt (HKW), Bonaventure Soh Bejeng Ndikung, wird im kommenden Jahr die Biennale im brasilianischen São Paulo kuratieren. Das gab das HKW am Dienstag unter Berufung auf die Fundação Bienal de São Paulo bekannt. Ndikung leitet das bundeseigene Ausstellungs- und Kulturzentrum seit 2023.

Ndikung verglich die Biennale in São Paulo mit einem Seismographen. „Nicht nur zeichnet er die sozioökonomischen, geopolitischen und ökologischen Erschütterungen auf, denen unsere Welt ausgesetzt ist; seine Aufzeichnungen geben uns auch die Möglichkeit, eine gerechtere und humanere Zukunft für alle belebten wie unbelebten Wesen auf diesem Planeten zu gestalten“, so Ndikung in der Mitteilung.

Ndikung, Gründer und bis 2022 künstlerischer Leiter von Savvy Contemporary Berlin, war als Kurator bereits verantwortlich bei den 14. Rencontres de Bamako in Mali (2022), für den finnischen Pavillon der Biennale Venedig 2019, die Dakar Biennale of Contemporary African Art (2018) und die documenta 14 in Athen und Kassel 2017.