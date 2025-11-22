Glück im Unglück: Eine Seniorin fährt mit ihrem Auto in einen Blumenladen. Da keine Kundschaft im Eingangsbereich ist, geht das glimpflich aus. Nur die Fahrerin verletzt sich leicht.

Hoyerswerda - Eine 87 Jahre alte Frau ist in Hoyerswerda mit ihrem Auto in einem Blumenladen gelandet. Nach Angaben der Polizeidirektion Görlitz ist sie offenbar von der Kupplung abgerutscht, worauf ihr Wagen rückwärts mehrere Treppenstufen hinaufschoss und gegen die Tür des Ladens stieß. „Glücklicherweise befand sich niemand hinter dem Fahrzeug oder im Eingangsbereich des Geschäftes“, hieß es. Allerdings verletzte sich die Fahrerin leicht. Sie kam zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden soll bei etwa 10.000 Euro liegen.