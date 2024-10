Am Abend schlagen Flammen aus der Wohnung eines Hochhauses in Berlin-Marzahn. Die Feuerwehr hat mit Widrigkeiten zu kämpfen.

Berlin - In einer Wohnung in der obersten Etage eines elfgeschossigen Hauses in Berlin-Marzahn hat es gebrannt. Menschen wurden nicht verletzt, wie die Feuerwehr Berlin mitteilte. Die Bewohner der Wohnung konnten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbst in Sicherheit bringen.

Als die Rettungskräfte bei dem Feuer am Montagabend an dem Haus in der Mehrower Allee eintrafen, seien die Flammen schon aus einem Fenster der Wohnung geschlagen, hieß es. Das Feuer habe sich auf den Treppenraum ausgebreitet.

Die Löscharbeiten gestalteten sich den Angaben zufolge kompliziert, weil wegen eines fehlenden Anschlussstückes die Steigleitung an dem Gebäude nicht genutzt werden konnte. Deshalb mussten zunächst Schläuche bis in das elfte Geschoss verlegt werden. Es sei den Einsatzkräften dennoch gelungen, eine weitere Ausbreitung des Feuers zu verhindern, hieß es.