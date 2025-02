Seit 2020 ist die Oberlausitz im Sommer ein Muss für Musikliebhaber. Auch renommierte Solisten und Ensembles schätzen das Kammermusikfest - an historischen Orten und Landschaften.

Bautzen/Görlitz - Das Kammermusikfest Oberlausitz (KMO) wartet in diesem Sommer (15. bis 21. August) mit neun Konzerten in Schlössern und Kirchen der ostsächsischen Region auf. Die Organisatoren kündigten Künstler wie Bratschist Nils Mönkemeyer und Bajanist Alexandr Hustevich an, der schon mit Grammy-Preisträger Bobby McFerrin performte, sowie das Ensemble Polyharmonique, das Grundmann-Quartett und das Moritzburg Festival Orchster.

Den Auftakt bestreiten die Dresdner Kapellsolisten mit der Harfenistin Serafina Jaffé in der Kirche Baruth und im Schlosspark Gröditz spielt die East Side Brass - Britische BrassBand-Besetzung mit Jugendlichen von Musikschulen aus Bautzen, Hoyerswerda, Görlitz und dem Dreiländereck. Mönkemeyer, künstlerischer Leiter der KMO-Akademie, ist zum Abschluss als Solist mit dem berühmten Scharoun-Ensemble der Berliner Philharmoniker zu erleben - sowie im Duo mit dem koreanischen Pianisten William Youn.

Das KMO ist Sachsens jüngstes Klassikfestival und hatte 2020 Premiere. In der Verbindung von Landschaft und Natur sowie geschichtsträchtigen Orten mit Kunst- und Musikgenuss entwickelte es sich schnell zu einem Magneten in der Klassikszene.