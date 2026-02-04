Mehrere hundert Polizisten sorgen beim Zweitliga-Duell Schalke gegen Dresden für Sicherheit. Was die Polizei in einem Fan-Brief betont und welche Maßnahmen gelten.

Gelsenkirchen - Beim von der Polizei als Hochrisiko-Spiel eingestuften Zweitliga-Duell zwischen dem FC Schalke 04 und Dynamo Dresden wird im Gästefan-Bereich kein Alkohol ausgeschenkt. Bei der Partie am Samstag (13.00 Uhr/Sky) werden mehrere hundert Beamte im Einsatz sein, wie die Polizei Gelsenkirchen mitteilte. Mit dem Zug anreisende Dynamo-Fans werden mit einem durch die Beamten begleiteten Bus-Shuttle zum Stadion gebracht.

„Unser Ziel ist es, allen Besucherinnen und Besuchern ein sicheres Fußballspiel zu ermöglichen“, heißt es in einem Fan-Brief der Polizei. „Support und ausgelassene Stimmung gehören zum Sport, sie sind elementar und machen jedes Spiel zu einem besonderen Erlebnis. Gewalt dagegen gehört nicht zum Fußball! Deshalb wird die Polizei zu jeder Zeit entschlossen gegen Gewalttäter, egal aus welchem Fanlager, vorgehen und Verstöße konsequent ahnden.“