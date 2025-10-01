Erfurt - Wie stellt man sich im Alter finanziell solide auf? Diese Frage steht im Zentrum eines neuen Forschungsprojekts der privaten IU Internationale Hochschule mit Sitz in Erfurt. In dem Projekt „FinBiSen“ geht es nach Angaben der Hochschule darum, den Wissensstand und die Bedarfe von älteren Menschen bei der finanziellen Bildung zu untersuchen. Auf der Basis sollen dann Bildungsangebote entwickelt werden. Bislang gebe es kaum solche Angebote, die auf Senioren zugeschnitten seien, hieß es. Das sei aber angesichts einer alternden Bevölkerung wichtig.