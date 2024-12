Dresden - Liedermacher Gerhard Schöne erhält den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland. Damit werden nach Angaben der Sächsischen Staatskanzlei das künstlerische Schaffen des 72-Jährigen und sein gesellschaftliches Engagement gewürdigt. Der Künstler ist demnach „einer der erfolgreichsten und prominentesten Liedermacher des Landes, der schon zu DDR-Zeiten viele Menschen berührt und inspiriert hat und der mit seinen Texten und seinem Auftreten für Werte wie Vielfalt und Toleranz steht“.

Gelobt wird zugleich der Einsatz des Künstlers für den Zusammenhalt in der Gesellschaft, für Frieden und ein gutes Miteinander und für die Vermittlung von Musik und Singen im Kindesalter. „Mit seiner Persönlichkeit und seinem Engagement bestärkt er weit über Meißen hinaus seine Mitmenschen, selbst aktiv zu werden und das Zusammenleben mitzugestalten“, hieß es zur Begründung.

Schöne gehört zu insgesamt 15 Frauen und Männern, denen Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) den Orden in der kommenden Woche stellvertretend für Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Dresden überreicht. Mit dem Verdienstorden werden Menschen geehrt, die sich in Politik, Soziales, Wirtschaft, Wissenschaft und Kultur in besonderer Weise um das Gemeinwohl verdient gemacht haben.