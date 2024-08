Potsdam - In weiten Teilen Brandenburgs hat die Waldbrandgefahr die höchste Warnstufe erreicht. Das Umweltministerium sieht heute mit Stufe fünf „sehr hohe Gefahr“ in acht Landkreisen. Betroffen sind Ostprignitz, Oberhavel, Havelland, Potsdam-Mittelmark, Märkisch-Oder, Teltow-Fläming, Dahme-Spreewald und Elbe-Elster. Mit „sehr hoch“ wird die Waldbrandgefahr zudem in den Landkreisen Prignitz, Uckermark, Oder-Spree und Oberspreewald-Lausitz angegeben. Der Deutsche Wetterdienst gab die höchste Stufe für 17 seiner 25 Messstationen im Land an.

Die Waldbrandgefahr ist laut Umweltministerium vor allem von der Witterung und der Vegetation abhängig. Der Deutsche Wetterdienst errechnet mit diesen Werten den Waldbrandgefahrenindex und leitet daraus die fünf Waldbrandgefahrenstufen ab.

Leichte Entspannung ist für die kommenden Tage zu erwarten. Der Wetterdienst sieht dann im Bereich von acht Stationen die höchste Gefahrenstufe. Am Sonntag wird für keine der Stationen mehr Stufe fünf angegeben. Auch die vierte Gefahrenstufe soll nur noch an der Station „Berlin Brandenburg (Flughafen)“ herrschen.

Für Gefahr sensibilisieren

Laut Ministerium ergeben sich aus den jeweiligen Waldbrandgefahrenstufen keine speziellen Einschränkungen oder Verbote für Waldbesuche. Unabhängig von den Gefahrenstufen sind Feuer und Rauchen im Abstand von weniger als 50 Metern vom Waldrand entfernt ohnehin das ganze Jahr über verboten, das gilt auch etwa für das Grillen an Seeufern in Waldnähe. „Waldbrandgefahrenstufen stellen die unterschiedliche Gefahr für die Entstehung eines Waldbrandes dar und sollen die Bevölkerung für diese Gefahr sensibilisieren“, heißt es.