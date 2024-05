Höchste Waldbrandgefahrenstufe in Anhalt-Bitterfeld erreicht

Ein Schild mit der Aufschrift „Schütz den Wald vor Brandgefahr“ hängt in einem Wald an einem Waldweg.

Bitterfeld-Wolfen - Die höchste Waldbrandgefahrenstufe gilt zum ersten Mal in diesem Jahr im Landkreis Anhalt-Bitterfeld. Für das Gebiet nördlich der Elbe rund um Zerbst gilt seit Mittwoch die Warnstufe fünf („sehr hohe Gefahr“), wie aus Daten des Landeszentrums Wald hervorgeht. Seit Beginn der Woche war die Waldbrandgefahr vor allem im Norden und Osten Sachsen-Anhalts auf die Warnstufe vier von fünf heraufgesetzt worden. Sie gilt seitdem also unter anderem in der Altmark, im Vorfläming, dem Jerichower Land, der Börde und rund um Wittenberg. Inzwischen gilt die zweithöchste Warnstufe auch im Harz.

Mit den Waldbrandwarnstufen sind bestimmte Verhaltensregeln verbunden. Bei den Gefahrenstufen zwei bis fünf ist es unter anderem verboten, im Wald zu rauchen oder außerhalb der Grillplätze Feuer zu machen. Die Behörden gliedern Sachsen-Anhalt bei der Beurteilung der Waldbrandgefahr in 18 Regionen.