Die Pegel in Sachsen-Anhalt sind weiterhin im grünen Bereich. Am Montagmorgen erreicht nur eine Messstelle die erste Alarmstufe. Doch noch droht weiterer Regen.

Magdeburg - Die Pegelstände der Gewässer in Sachsen-Anhalt sind am Montagmorgen weitgehend im niedrigen Bereich. Laut aktuellen Daten der Hochwasservorhersagezentrale Sachsen-Anhalt überschreitet nur der Pegel Wolmirstedt den Messwert der ersten Alarmstufe.

Experten hatten aufgrund der steigenden Temperaturen und des Regens bis Mittwoch vor höheren Wasserständen an mehreren Flüssen in Sachsen-Anhalt gewarnt. Besonders an den Oberläufen von Ilse und Bode sowie ihrer Nebengewässer kann es zu höheren Pegelständen kommen, wie die Hochwasservorhersagezentrale mitgeteilt hatte. Auch die Wasserpegel von Jeetze und Dumme könnten weiter steigen.

Der Deutsche Wetterdienst rechnet am Montag gelegentlich mit Schauern und am Dienstag zeitweise mit leichtem Regen.