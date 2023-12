Hochwasserlage an der Saale in Halle entspannt sich

Halle - In Halle ist der Wasserstand der Saale zurückgegangen. Mit 4,60 Meter habe sich am Donnerstagmittag am Unterpegel Trotha die Hochwasserlage im Stadtgebiet im Vergleich zum Vortag weiter entspannt, teilte die Stadtverwaltung mit. Der Scheitel habe bei 4,94 Metern gelegen. Bis zum Pegelstand von 4,50 Meter gilt noch die Alarmstufe 2. Mit einem weiteren Rückgang werde in den kommenden Tagen gerechnet.

Wenn es die Wasserstände zuließen, würden auch gesperrte Wege wieder freigegeben. Zudem prüften die Stadtwerke derzeit, in welchen Straßen die Beleuchtung wieder eingeschaltet werden kann. Eine vollständige Normalisierung sei aber erst bei einem Pegel unter der Alarmstufe 1 mit 4,0 Metern zu erwarten.