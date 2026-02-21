Nach einigen Wochen, in denen es immer wieder gefroren hat, wird es nun wärmer. Der Schnee schmilzt - und das hat Auswirkungen auf einzelne Flüsse.

Magdeburg - Wegen steigender Temperaturen und möglichen Niederschlägen kann es laut Experten an Bode und Ilse zu deutlich höheren Wasserständen kommen. Insbesondere an den Oberläufen der Ilse und der Bode sowie ihrer Nebengewässer sei nicht ausgeschlossen, dass die Pegelstände an einzelnen Messstellen die erste Alarmstufe überschreiten, teilte die Hochwasservorhersagezentrale Sachsen-Anhalt mit. Die Warnung gelte derzeit bis kommenden Dienstag.

Auch weil es durch den Temperaturanstieg tauen könnte, sei damit zu rechnen, dass der Wasserstand deutlich ansteige, hieß es. Die Bode entspringt im Harz und fließt unter anderem auch durch die Magdeburger Börde.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für die kommenden Tage Temperaturen von bis zu 13 Grad voraus. Auch in höheren Lagen ist den Wetterexperten nach nicht mit Minusgraden zu rechnen. Während es am Sonntag häufig regnen soll, komme es am Montag und Dienstag nur zeitweise zu Niederschlägen.