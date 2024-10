Sinsheim - Die TSG 1899 Hoffenheim kann im Europa-League-Heimspiel gegen Dynamo Kiew wieder auf Offensivspieler Andrej Kramaric bauen. Der 33 Jahre alte Kroate ist nach überstandener Krankheit fit für die Partie am Donnerstag (18.45 Uhr/RTL+). „Er macht einen guten Eindruck und steht bereit. Er ist definitiv eine Option für die Startelf“, sagte Trainer Pellegrino Matarazzo.

Zudem steht David Jurasek nach seinem in der Saisonvorbereitung erlittenen Armbruch vor dem Comeback. „Er kann im Kader stehen und ist bereit für einen Kurzeinsatz“, berichtete Matarazzo. Verzichten muss der 46 Jahre alte Fußball-Lehrer auf Mittelfeldspieler Dennis Geiger, der wegen Rückenproblemen ausfällt.

Nach vier Bundesliga-Niederlagen in Serie hoffen die Kraichgauer zumindest in der Europa League auf etwas Zählbares wie beim 1:1 zum Auftakt beim dänischen Meister FC Midtjylland. „Es ist etwas Besonderes, international zu spielen. Die Vorfreude ist groß“, sagte Matarazzo und gab das Motto aus: „Präsenz, Energie und Geschlossenheit sind drei Dinge, die ich morgen auf dem Platz sehen möchte.“

Trotz des sportlichen Fehlstarts in der Meisterschaft verbreitete der TSG-Trainer viel Optimismus. „Ich habe keine Zweifel, dass wir den Turnaround schaffen. Ich glaube an die Jungs und unsere Zusammenarbeit. Ich sehe eine sorgenfreie Saison, in der wir wieder an den internationalen Plätzen kratzen können“, prophezeite Matarazzo.