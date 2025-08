Zuzenhausen - Fußball-Bundesligist TSG 1899 Hoffenheim und Nationaltorhüter Oliver Baumann setzen ihre langjährige Zusammenarbeit fort. Der 35 Jahre alte Kapitän verlängerte seinen im Juni 2026 auslaufenden Vertrag vorzeitig, wie die TSG mitteilte. Details zur Laufzeit nannte der Club nicht. Berichten zufolge ist der neue Kontrakt bis 2028 gültig, mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Baumann kam im Sommer 2014 vom SC Freiburg nach Hoffenheim und ist mit 403 Pflichtspielen der Rekordspieler der TSG. Im Oktober des vergangenen Jahres feierte er beim 1:0 gegen die Niederlande sein Debüt in der deutschen Nationalmannschaft.

Als Nummer eins zur WM?

Auch für die Weltmeisterschaft im kommenden Sommer könnte er als Nummer eins infrage kommen, falls Stammkeeper Marc-André ter Stegen weiter mit Verletzungsproblemen zu kämpfen haben sollte oder ihm beim FC Barcelona nur die Rolle als Ersatztorwart bleibt.

Die TSG sei ihm „über die vergangenen Jahre sehr ans Herz gewachsen“, sagte Baumann und fügte hinzu: „Ich bin hier zum Nationaltorhüter gereift, durfte nun endlich in der DFB-Elf debütieren und habe mit der TSG in der Vergangenheit sowohl Europa League als auch Champions League gespielt. Ich habe trotzdem das Gefühl, hier noch nicht am Ende zu sein.“