Sinsheim - Die TSG 1899 Hoffenheim muss künftig ohne Mittelfeldspieler Anton Stach auskommen. Der 26-Jährige wechselt mit sofortiger Wirkung zum englischen Premier-League-Aufsteiger Leeds United, wie beide Clubs mitteilten. Stach soll der TSG eine Ablösesumme von rund 20 Millionen Euro einbringen. Die Vereine machten zur Summe keine Angaben.

„Er sieht dort seinen nächsten Karriereschritt, weswegen wir auch die Verhandlungen mit Leeds aufgenommen haben. Letztlich haben neben Antons Wunsch auch das attraktive, finanzielle Gesamtpaket dazu geführt, dass wir dem Transfer am Ende zugestimmt haben“, sagte TSG-Sportchef Andreas Schicker zu dem Transfer.

Burger als Nachfolger?

Leeds zeigte Stach, der unter dem damaligen Bundestrainer Hansi Flick im Jahr 2022 als Nationalspieler debütierte, bereits in Vereinskleidung. Der zentrale Mittelfeldspieler lief zuvor in Deutschland auch für Greuther Fürth und den FSV Mainz 05 auf. „Anton ist ein herausragender Fußballer, der in den vergangenen zwei Spielzeiten hier in Hoffenheim konstant gute Leistungen auf den Rasen gebracht hat“, lobte Schicker.

Als Stach-Ersatz hat die TSG Wouter Burger von Englands Zweitligist Stoke City im Blick. Der 1,92 Meter große Profi soll für eine Ablösesumme von rund fünf Millionen Euro zu den Kraichgauern wechseln. Stach spielte seit 2023 für die TSG.