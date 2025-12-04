Der Tabellenletzte FSV Mainz 05 will laut Sportvorstand Christian Heidel schon am Wochenende den neuen Cheftrainer bekanntgeben. Benjamin Hoffmann ist wohl nur Aushilfe für einen Spieltag.

Mainz - Der FSV Mainz 05 setzt nur für das Freitagsspiel gegen Borussia Mönchengladbach auf Interimscoach Benjamin Hoffmann und will danach den neuen Trainer vorstellen. „Sie können davon ausgehen, dass wir sehr, sehr sicher sind, einen Trainer gefunden zu haben“, sagte Sportvorstand Christian Heidel bei einer Pressekonferenz des Bundesliga-Schlusslichts einen Tag nach der Trennung von Bo Henriksen.

Heidel will keinen Namen nennen

„In Richtung Wochenende“ werde der Verein darüber informieren. „Wir haben eine sehr, sehr konkrete Idee“, ergänzte Heidel und sagte in Richtung der Medienvertreter: „Bitte mir jetzt nicht Namen an den Kopf knallen, dann kommt das eisige Schweigen von mir.“

Der Däne Henriksen hatte nach acht sieglosen Spielen im Oberhaus gehen müssen. Der 46 Jahre alte Hoffmann, bislang für die U23 in der Regionalliga zuständig, bereitet nun die Mannschaft auf die Partie gegen Gladbach (20.30 Uhr/Sky) vor. Saisonübergreifend sind die Rheinhessen seit elf Heimspielen ohne Sieg. Der letzte Heimsieg gelang im Februar, als der FC St. Pauli mit 2:0 bezwungen wurde.