Potsdam - Die Pilzsaison steht in Brandenburg unmittelbar bevor. „Es wird jetzt losgehen“, sagte Pilzexperte Wolfgang Bivour aus Potsdam. Bereits aktuell könne man schon in vielen Regionen des Landes Steinpilze, Butterpilze oder Riesenschirmpilze finden. Einige Pilzsorten ließen aber noch auf sich warten, und auch die Zahl der Pilze werde noch steigen. „Die Dichte und die Artenvielfalt sind noch nicht da“, erklärte Bivour.

„Ich bin ganz optimistisch, dass sich nach dem Regen in den vergangenen Tagen einiges tun wird“, führte der Pilzexperte aus. Nach dem trockenen Spätsommer brauche das aber seine Zeit. Der Niederschlag reiche in vielen Regionen schon für die Pilze aus. Zudem brauche es in dieser Jahreszeit nicht zwingend so viel Regen. Die Tage seien kühler und die Verdunstung geringer, erklärte Bivour. Wenn der Boden auch durch diese Umstände durchfeuchtet ist, reiche das den Pilzen mitunter.