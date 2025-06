Hoher Sachschaden bei Bränden in Westthüringen

In Westthüringen mussten die Feuerwehren zu zwei Bränden ausrücken. (Symbolfoto)

Gerstungen/Gräfenroda - Beim Brand eines Baumarktes in Gerstungen (Wartburgkreis) ist erheblicher Sachschaden entstanden. Eine grobe erste Schätzung gehe von einer Schadenshöhe von rund 1,2 Millionen Euro aus, sagte eine Polizeisprecherin. Der Brand war laut Polizei am frühen Donnerstagmorgen ausgebrochen. Die Ursache ist bislang unklar. Derzeit beschäftigen noch kleine Glutnester die Einsatzkräfte.

Bereits am späten Mittwochabend war in Gräfenroda (Ilm-Kreis) hoher Sachschaden entstanden, als das Nebengebäude eines Einfamilienhauses in Brand geraten war. Die Garage brannte vollständig nieder. Verletzt wurde laut Polizei niemand. Der Sachschaden wurde zunächst auf 300.000 Euro beziffert. Auch hier ist die Brandursache noch unklar.