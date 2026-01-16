Die Feuerwehr kämpft bis zum Morgen: In Zella-Mehlis brennt ein Einfamilienhaus. Der Dachstuhl ist verloren. Eine Bewohnerin stand unter Schock und wurde betreut.

Feuerwehrleute sind nach einem Dachstuhlbrand in Zella-Mehlis im Einsatz. (Symbolbild)

Zella-Mehlis - Beim Brand eines Einfamilienhauses in Zella-Mehlis (Landkreis Schmalkalden-Meiningen) ist großer Sachschaden entstanden. Polizeiangaben zufolge brach das Feuer am Donnerstagabend gegen 23 Uhr aus bisher ungeklärter Ursache aus. Am frühen Morgen waren die Löscharbeiten der Feuerwehr noch im Gange. Der Dachstuhl des Gebäudes wurde vollständig zerstört.

Eine 58 Jahre alte Bewohnerin stand nach dem Brand unter Schock und wurde betreut. Weitere Hausbewohner konnten das Gebäude unverletzt verlassen.

Nach ersten Schätzungen beläuft sich der entstandene Schaden auf etwa 250.000 Euro. Wo und wie das Feuer genau ausbrach, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen.