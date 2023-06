Ein Auto mit gesplitterter Frontscheibe steht im Stadtteil Connewitz in Leipzig in einer Straße, an der es am Vorabend Krawallen kam.

Leipzig - Bei den Krawallen in der Nacht zu Samstag in Leipzig ist erheblicher Schaden entstanden. So wurden 17 Einsatzfahrzeuge beschädigt und weitere Fahrzeuge von Unbeteiligten in Brand gesetzt. Auch an einer Bankfiliale sei Schaden „in hoher fünfstelliger Summe“ verursacht worden, wie die Polizei mitteilte. Außerdem wurden 23 Polizisten und ein Journalist verletzt. Ermittelt wird unter anderem wegen schweren Landfriedensbruchs. Den Angaben zufolge wurden fünf Tatverdächtige festgenommen, drei Menschen kamen in Gewahrsam.